'İtirazım Var' artık +15

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Onur Ünlü'nün gösterimdeki yeni filmi 'İtirazım Var'a getirilen 18 yaş sınırlaması 15'e düşürüldü

Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve Kültür Bakanlığı tarafından 18 yaş altına yasaklanan ‘İtirazım Var’ filminin yapımcısı U10 Film, itiraz dilekçesi vermiş ve kararın değiştirilmesini istemişti. Bugün Kültür Bakanlığı’ndan yapımcı şirkete iletilen karara göre ‘İtirazım Var’ı artık 15 yaş üstü seyirci izleyebilecek. 33. İstanbul Film Festivali’nde Onur Ünlü ’ye en iyi yönetmen, Serkan Keskin’e ise en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazandıran ‘İtirazım Var’ getirilen 18+ yaş sınırı, sanatçılar, sinemacılar ve filmi izleyen herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve eleştirilmişti. U10 Film, Kültür Bakanlığı’na yaptığı itirazında, filmde şiddet içeren sahnelerin son derece sınırlı olduğu, küfür ve kötü söz kullanımının çok kısıtlı olduğu, filmin hiçbir planında cinsel istismar işaret edecek bir kullanım bulunmadığı, korku öğelerinin hiç yer almadığı bütün bunlara bağlı olarak ahlaka mugayyir, dini değerleri süistimal eden ve insan onurunu rencide edecek bir unsurun olmamasına özellikle itina gösterildiği belirtilmişti. Serkan Keskin’in camide işlenen bir cinayeti aydınlatmaya çalışan bir imamı canlandırdığı filmde Hazal Kaya, Büşra Pekin, Öner Erkan, Osman Sonant, Serdar Orçin, Umut Kurt, Özgür Çevik, Sırrı Süreyya Önder gibi isimler rol alıyor.