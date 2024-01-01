James Bond 24'ün çekimleri ertelendi!

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James Bond serisinin yirmi dördüncüsü için çekim tarihi Aralık ayına ertelendi.

James Bond serisinin yirmi dördüncü filmi hazırlıklar başlamıştı ve yapılan açıklamalarla birlikte Sonbahar aylarında filmin çekimlerine başlanması bekleniyordu. Ancak Sam Mendes'den gelen açıklamayla birlikte filmin çekimlerine Aralık ayında başlanacağı söylendi.



Çekimlerin ertelenmesinin nedeni ise senaryonun halen hazır olmaması. Senaryo üzerinde bazı boşlukların olduğu ve senaryonun tamamen yazılmasının Aralık ayını bulacağı yapılan açıklamalarda yer aldı. Filmin senaryo ekibinde daha önceden James Bond filmlerinde yer almış olan Neal Purvis ve Robert Wade ikilisi yer alıyor.