James Franco ve Kate Hudson hırsızlığa soyunuyor!

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Yönetmenliğini Henrik Ruben Genz'in üstlendiği Good People filminde James Franco ve Kate Hudson sıradan bir çiftin ilginçleşen hayatını beyazperdeye taşıyor

Son yılların en üretken isimlerinden biri kuşkusuz James Franco. Genç oyuncunun hem kamera önünde hem de yönetmen koltuğunda sergilediği maharetler bir tarafa son dönemin en meşgul isimlerinden biri olduğu da aşikar! James Franco bu sefer Kate Hudson ile birlikte Henrik Ruben Genz'in son filmi Good People ile kamera karşısına geçiyor! Marcus Sakey'in aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan filmde, alt katlarında oturan kiracıyı ölü olarak bulduktan sonra adamın parasını borçlarını ödemek için kullanan bir çiftin adım adım belaya bulaşma süreci anlatılıyor. Ağırlıklı olarak ülkesi Danimarka'da hayata geçirdiği projelerle tanınan yönetmen Genz'in şimdilik en büyük çaplı projesi olan filmin yıl içerisinde ABD'de gösterime girmesi bekleniyor. Filmin ülkemizdeki akıbetiyse henüz kesinleşmiş değil.