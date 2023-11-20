Jennifer Lopez Filmleri: En İyi, yüksek puana sahip Jennifer Lopez filmi
Romantik komedi, gerilim, aksiyon gibi birçok türde izleyici karşısına çıkan Jennifer Lopez, oyunculuğuyla sinema severleri etkilemeyi başardı. Peki, en yüksek puana sahip Jennifer Lopez filmleri hangileri? İşte Rotten puanlarına göre puanı yüksek 20 Jennifer Lopez filmi...
24 Temmuz 1969 doğumlu Jennifer Lopez, gösteri dünyasına katılmaya 1986'da oynadığı My Little Girl filminde aldığı küçük bir rolden sonra karar verdi. Lopez 1993'te oyuncu olmaya karar verinceye kadar kaldığı In Living Color'da Fly Girl dansçısı olarak 1991'de ilk büyük işini elde etmiştir. Lopez'in ilk başrol filmi 1997'de oynadığı Selena adlı biyografik bir filmdir. Gelecek yılda Lopez, Out of Sight filmiyle 1 milyon $ üzerinde kazanan ilk Latin oyuncusu olmuştur. Peki, Jennifer Lopez'in en yüksek puana sahip filmleri hangileri? Rotten Tomatoes puanlarına göre en yüksek puanlı Jennifer Lopez filmleri şöyle:
20- Aşkın Gücü - ANGEL EYE (2001) 32%
Oyuncular: Jennifer Lopez, Jim Caviezel, Terrence Howard, Sônia Braga, Jeremy Sisto
Yönetmen: Luis Mandoki
19- Buz Devri 4 (2012) 37%
Oyuncular: Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo, Jennifer Lopez, Nicki Minaj
Yönetmen: Mike Thurmeier, Steve Martino
18- Aşk Masalı -Maid in Manhattan (2002)
38%
Oyuncular: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Tyler Posey, Frances Conroy
Yönetmen: Wayne Wang