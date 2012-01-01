J.K. Rowling’in “The Casual Vacancy”si televizyon ekranlarında!

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Ünlü yazar J.K. Rowling’in yetişkinler için yazdığı ilk romanı televizyon ekranlarına taşınıyor

Little, Brown Book Group tarafından 2012 yılında basılan “The Casual Vacancy”, görünüşte sakin, ancak aslında farklı grupların (yaşlı-genç, zengin-fakir gibi) sürekli çatıştığı Pagford isimli bir banliyö kasabasını anlatmakta. HBO ve BBC’nin güçlerini birleştireceği prodüksiyonun yönetmenliğini Jonny Campbell yapacak, yapımcılığını ise J.K. Rowling’in yanı sıra Bronte Film and Television’daki ortağı Neil Blair üstlenecek. 3 saatlik bir mini dizi olarak planlanan romanın hakları basılmasından kısa bir süre sonra BBC tarafından alınmıştı.