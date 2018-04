John Carter iddialı geliyor!

Taylor Kitsch, yeni John Carter filminin güçlü bir öyküyle geri döneceğini müjdeledi

Tarzan'ın yaratıcısı Edgar Rice Burroughs'un A Princess Of Mars öyküsünden beyazperdeye taşınan John Carter: İki Dünya Arasında, farklı eleştirilere mağruz kalsa da yapımcıların yüzünü epey güldürmüştü



Kayıp Balık Nemo ve Wall-E gibi kaliteli animasyon filmlerini bizlere armağan eden Andrew Stanton'un cafcaflı görsel şöleni anlaşılan o ki beyazperdedeki yolculuğuna devam edecek gibi görünüyor. Filmin başrol oyuncusu Taylor Kitsch, serinin yeni halkasının ilkinden daha iyi bir öyküye ev sahipliği yapacağının müjdesini verdi.



Kitsch, yeni filmin, öykü evrenine giriş derdinden bağımsız olduğunu ve bu durumun da hikâyeye dinamizm katacağını belirtti. Şu sıralar Kayıp Balık Nemo'nun devamı olan Finding Dory projesiyle cebelleşen Stanton'un, John Carter: The Gods Of Mars olarak duyurulan devam filmine ne zaman el atacağıysa henüz resmiyet kazanmış değil