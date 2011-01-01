Scott Cooper'ın yeni filmi "Kara Düzen"de Johnny Depp bu kez azılı bir suçlu olarak karşımızda! Uğur Yücel, Hasibe Eren, Sinem Kobal, Sarp Apak ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Yaktın Beni" komedi meraklılarının ilgisini çekmeyi hedefliyor. İşte haftanın filmleri...









Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Joel Edgerton ile Sienna Miller gibi isimlerin oynadığı filmin yönetmen koltuğunda "Çılgın Kalp" ve "Kardeşim İçin" fimleriyle tanınan, Scott Cooper yer alıyor. Güney Boston'ın en azılı suçlusu Whitey Bulger'ın gerçek hikayesini anlatan filmin konusu özetle şöyle: "1970'lerin Güney Boston'unda FBI Ajanı John Conolly, İrlandalı gangster Whitey Bulger'ı, ortak düşmanları İtalyan mafyasını çökertmek için işbirliği yapmaya ikna eder. Whitey Bulger aynı zamanda eyalet senatörünün de erkek kardeşidir ve FBI muhbiri olmayı kabul etmiştir." Dick Lerh-Gerard O'Neill'in romanından uyarlanan filmde, kontrolden çıkarak Boston tarihinin en azılı gangsteri olmaya kadar varan "Whitey Bulger" karakterini, ünlü yıldız Johnny Depp canlandırıyor.BAFTA ödüllü yönetmen Asif Kapadia'nın yönettiği belgesel filmde Beyonce Knowles, Alicia Keys, Amy Winehouse, Mark Ronson ve Tony Bennett yer alıyor. Film, 2011 yılında hayatını kaybeden ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un hayatını, kariyerini ve bulimia hastalığıyla mücadelesini konu alıyor. Film, Amy'nin, 14 yaşındayken çocukluk arkadaşı Juliette Ashby ile bir arkadaşlarının doğum gününde şarkı söyledikleri görüntülerle başlıyor.Can Yücel'in yönettiği ve Uğur Yücel, Sarp Apak, Meltem Cumbul, Sinem Kobal, Hasibe Eren, Bülent Şakrak, Sezai Aydın ve Ayça Damgacı'nın oynadığı "Yaktın Beni" izleyiciyle buluşuyor. Film, ailesini kaybettikten sonra tek başına yaşadığı evde bir düzen kurup, sevdiği kızla evlenmek isteyen bir gencin, yıllar sonra beklenmedik bir şekilde gelen dayısı ile hayatındaki dengelerin değişmesini konu alıyor.Alper Kaya'nın yönetmenliğini yaptığı filmde, Serhat Osman Karagöz, Ferit Kaya, Şeyma Korkmaz, Reha Özcan, Erdal Tosun, Selim Erdoğan ve Deniz Özerman gibi isimler rol alıyor.Komedi türündeki film, sevdikleri işi, sevdikleri şehirde yapmak isteyen ancak şehir konusunda neden bu kadar ısrarcı olduklarına kendileri dahi bilmeyen iki gencin yaşamını konu ediyor.Aykut Karagöl'ün yönetmenliğini üstlendiği korku ve gerilim türündeki film, bir köy evinde tatile giden ancak tatilleri planladıkları gibi olmayan ve kötü sürprizlerle karşılaşan bir arkadaş grubunun başına gelen olayları beyaz perdeye yansıtıyor. Filmde, Adnan Zaman, Zerrin Eren, Belma Mamati, Cem Ağırgez ve Onur Elaldı gibi isimler rol alıyor.Jessica Chastain, Mia Wasikowska, Charlie Hunnam, Tom Hiddleston ve Doug Jones'un başrolünde oynadığı filmin yönetmenliğini, Meksikalı sinemacı Guillermo Del Toro yaptı.Korku filmlerini sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen, 19. yüzyıl İngiltere'sinde geçen filmin konusu şöyle: "Umut vadeden, ancak yaşadığı aile faciasının ardından çocukluğundan beri tanıdığı arkadaşına duyduğu sevgiyle yeni tanıştığı bir yabancının çekiciliği arasında kalan Edith Cushing zor bir karar vermek durumunda kalır. Geçmişinde yaşadığı talihsiz hatıralardan uzaklaşabilmek için, çok da fazla tanımadığı Thomas ile evlenir. Ancak bu evliliğin ve taşındıkları evin tuhaf bir geçmişi vardır."Çocukların merakla izlediği çizgi serilerden My Little Pony, "Arkadaşlık Oyunları" adlı yeni macerası ile vizyonda. Ishi Rudell ile Jayson Thiessen'nin yönettiği filmin orjinal dilindeki seslendirmelerini Tara Strong, Rebecca Shoichet, Ashleigh Ball ve Andrea Libman yaptı.