Michael Grandage’in bağımsız filmi Genius’ın oyuncu kadrosunda değişikliğe gidildiği ve Jude Law’un Michael Fassbander’in yerini aldığı duyuruldu

A. Scott Berg’in “Max Perkins: Editor of Genius” adlı biyografisine dayanacak film ünlü yazar Thomas Wolfe ile efsanevi editör Max Perkins arasındaki ilişkiyi anlatacak. Filmde ünlü yazar Thomas Wolfe’u canlandıracak olan Jude Law’un yanı sıra Colin Firth ve Nicole Kidman’ı izleyeceğiz. Genius’ın senaristliğini The Aviator’da Martin Scorsese’yle çalışmış ve The Last Samurai, Skyfall ve The Gladiator filmlerine bulunduğu katkılarla bilinen John Logan üstelencek. Yapımcılığında ise Michael Grandage’a kendi tiyatro topluluğu Michael Grandage Company’den James Bierman eşlik edecek. Grandage ve Bierman böyle olağanüstü bir ekibi toplayabilmiş olmaktan heyecan duyduklarını ve çekimlere başlamak için sabırsızlandıklarını söylemişler. Amerika ve İngiltere’de gerçekleşecek olan çekimlere ağustos ayında başlanacak.