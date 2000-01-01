Jupiter Yükseliyor filminin vizyon tarihi ertelendi!

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Warner Bros, Wachowski Kardeşler'in son bilimkurgusu Jüpiter Yükseliyor'un görsel efektlerinin yetişmemesi sebebiyle gösterimini ileri bir tarihe erteledi

Matrix, Hızlı Yarışçı ve Bulut Atlası gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Andy ve Lana Wachowski kardeşlerin son filmi Jupiter Yükseliyor'un gösterimi ileri bir tarihe ertelendi. Bu yaz vizyonda olması planlanan filmin, 2000'den fazla kullanılan görsel efektlerinin planladıkları tarihte bitiremedikleri için 2015 Şubat ayında gösterime gireceği açıklandı. Warner Bros ve Village Roadshow Pictures yapım firmalarının ortak yapımıyla çekilen filmin maliyeti 150 milyon dolar olarak açıklandı.



Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean, Douglas Booth ve Eddie Redmayne gibi oyuncuların yer aldığı film, insanoğlunun besin zincirinin en alt basamağı olduğu bir gezende geçiyor. En son Kan Bağları filminde yer alan güzel oyuncu Mila Kunis izleyicinin karşısına Jupiter karakteri olarak çıkıyor. Ülkemizde Ağustos ayında vizyona girmesi planlanan filmin, şu an için belirlenmiş yeni bir vizyon tarihi bulunmuyor.