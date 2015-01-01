Jurassic World'den yeni haberler var!

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Jurassic Park serisinin yeni filminin duyurulmasının üzerinden tam üç yıl geçtikten sonra filmle ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı

Filmin yönetmeni Colin Trevorrow, meraklı kullanıcılarını heyecanlandıracak bir fotoğrafı resmi twitter hesabından paylaştı.



Oluşturulan Jurassic World'de dinazorlara bakacak olan veterinerlerin fotoğrafını paylaşan yönetmen, bu sayede filmle ilgili ilk resmi fotoğrafı paylaşmış oldu. Filmin oyuncu kadrosunda Chris Pratt, Judy Greer, Bryce Dallas Howard, Vincent D'Onofrio ve Jake Johnson gibi isimler yer alıyor. Filmin vizyon tarihi Haziran 2015 olarak belirlendi.