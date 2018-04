”Justice League” filminin yönetmeni Zack Snyder olacak!

Superman serisinin ikinci filmi olacak Batman vs. Superman‘den sonra gelecek Justice League ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor

Justice League‘de Batman vs. Superman‘de rol alan oyuncuların yine yer alacağının yanı sıra filmin yönetmenliğini de Zack Snyder’in üstleneceği açıklandı. Ben Affleck’in Batman rolüyle ikinci kez kamera karşısına geçeceği Justice League‘de Superman olarak da yine Henry Cavill’i izleyeceğiz. Batman vs. Superman‘de Wonder Woman’ı canlandıracak Gal Gadot da Justice League kadrosunda yer alacak. Fakat Batman vs. Superman’e son olarak eklenen Cyborg karakterinin filmde olup olmayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Eğer Cyborg karakteri de filmde yer alacaksa, Batman vs. Superman‘de olacağı gibi Ray Fischer bu rolde karşımızda olacak. Filmle ilgili henüz daha fazla açıklama yapılmazken, Justice League’den daha fazla kahramanın yakında duyurulması bekleniyor.