Kaçak Gelinler geliyor!

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Posta gazetesi tv eleştirmeni Mesut Yar, Kanal D’nin yeni dizi projesini köşesine taşıdı

Ve Kanal D cephesinde yeni bir kalabalık kadrolu dizi hazırlığına girildi. Şimdilik “Kaçak Gelinler” ismini taşıyan bu yeni projede en belirgin şey söylediğim gibi kalabalık bir oyuncu kadrosu olacağı. Bir miktar gülmece barındıracağını da bilgi dağarcığınıza ekleyebiliriz… Açıkçası son dönem dizilerinin böyle fazladan oyuncu kadrosuyla riski böldüğüne inanmaya başladım. İzleyici karakterlerin birinde mutlaka kendinden bir ayrıntı bulabiliyor… Elbette “Kaçak Gelinler” için bir şey söylemek adına şimdilik erken. Ama isminin bir dönemin kült filmi “Kaçak Gelin”i hatırlattığını düşünürsek yüzümüzde bir Julia Roberts gülümsemesi oluşacağına eminim!