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Aralık ayının kaçırmamanız gerekenleri...

Jimmy’s Hall

Günümüz İngiliz sinemasının en önemli yönetmenlerinden Ken Loach’un yeni filmi ‘Jimmy’s Hall’, İrlandalı sosyalist aktivist James Gralton’ın yaşamını anlatıyor.

Gralton, ABD’de geçirdiği 10 yıllık sürgün döneminin ardından 1932’de memleketine döner. Annesi ve arkadaşları çok mutludur. Hem James dönmüş hem de uzun süredir kapalı bulunan şehir lokali tekrar açılmıştır. Ancak bu durumdan hoşnut olmayan kasabanın papazı ve aşırı faşist kesim, James’e karşı tavır almaya başlar. Gösterim tarihi 12 Aralık.



