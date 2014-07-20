Kadıköy Belediyesi Yazlık Sinema Günleri, 05 - 20 Temmuz 2014 arasında Kadıköy'deki çeşitli parklarda gerçekleştirilecek. Kaçırmayın!
Kadıköy Yazlık sinema Günleri kapsamında film gösterimleri 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren her gün saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Kadıköy Belediyesi Yazlık Sinema Günleri'nin gerçekleştirileceği parkların adları ve gösterilecek filmlerin adları şöyle;
- Ali İsmail Korkmaz Parkı,
- Doğa Parkı,
- Dumlupınar Parkı,
- Koşuyolu Mahalle Evi,
- Kriton Curi Parkı,
- Zübeyde Hanım Parkı.
20 Temmuz Pazar akşamına kadar sürecek olan Kadıköy Belediyesi Yazlık Sinema Günleri'nde filmler ücretsiz izlenebilecek.