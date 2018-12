Kadın karakterler erkek karakterlerden farklı bir misyon üstleniyor dizi evreninde. Dünyanın koca parası yiyen, yalılarda oturan değil, üreten, varlığının bilincinde kadın karakterlere ihtiyacı var ki rol model olabilsinler gençlere.

Dizi dünyasına altın harflerde yazılan dizilerin pek çoğunun ortak bir özelliği var. “Ne mi?” Güçlü kadın karakterleri işlemesi. Birkaç örnek verelim. Bron’da (Köprü) polis dedektifi Saga Noren, Game of Thrones’da Yedi Krallığın Kraliçesi Daenerys Targaryen, Dexter’da gözü pek polis memuru Debra Morgan, The Walking Dead’de yüreğinizin ağzınıza geldiği pek çok sahnede kılıcıyla zombileri kesip doğrarken kılı kıpırdamayan Michonne, Vikingler’de Lagerta Lothbrok ve tabii ki hakkında ekşi sözlük’te sayfalar açılan, milletin her sezonda öfke kustuğu ama buna rağmen Breaking Bad’in en güçlü karakterlerinden biri olan Skyler White. Bizim dizilerimizde de yok mu? Var tabii az da olsa. Örneğin yıllar öncesinin Hayat Bilgisi dizisinde kendisine “Hocam” diyenlere “Hoca camide” diyerek hafızalarımıza kazınan Afet Öğretmen, Behzat Ç’deki Savcı Esra, İkinci Bahar’da zorluklara yılmadan göğüs geren Hanım, Çalıkuşu’nda Feride. Bu kadınların ortak noktası ne? Geçmişlerinde dramlar bulunsa da onların arkasına saklanmayan kadınlar bunlar. Yani; son dönemde Türk dizilerinde sökün eden kadın karakterler gibi değiller. Zengin patronlarını tavlamaya çalışan kızlardan değiller ya da kafalarını sadece pahalı markaların kıyafetleriyle bozmamışlar. Ne asalak hayatı yaşıyorlar ne de saf saf bakıyorlar hayata, bir amaçları var. Ataerkil zengin sevgilileri onlara kötü davranınca arkadaşına salya sümük ağlamıyorlar.





Bir psikolog gözüyle konuya eğilen Klinik Psikolog Pınar Mermer, geçtiğimiz günlerde TÜSİAD’ın Türk Dizilerinde Kadının Rolü araştırmasını referans alarak sosyal medyada konuyla ilgili bir yorum yaptı: “Benim gözlemim genç, fakir kadın karakterler zengin patronların, onları sürekli kollarından tutup bir yerlere götürmesiyle ilişkiye başlıyorlar. Genç kadınlar aptal gibi, kafaları hiç çalışmıyor gibi davranıyorlar. Epey sarsaklar, durmadan bir şey döküp yere yapışıyorlar. Adamların hoşuna gidiyor kızların bu ‘saf’ halleri. Kadınlar arada bağırıp çağırıp isyan edecek olsa da, adamlar kazanıyor hep. Hatta kadınların bu ufak çıkışları, tripleri de oyun gibi geliyor, adamın hoşuna gidiyor. Sürekli bir evlilik, karımsın, kocamsın muhabbeti. Erkekler yakan, yıkan, kıran, döken; kadınlar kikirdeyen, ağlayan, sakar, şiddet gören... Alın dizilerinizi başınıza çalın. İhtiyacımız yok size. Teşekkürler.”





Sözü edilen araştırmada ortaya çıkan genel sonuç ise şu olmuş; Türk dizilerinde kadının rolü özellikle ağlamak, çocuk bakmak, evde oturmak. Peki bu noktada sevgili kadın senaristlerimize şu soruyu sormamız gerekmiyor mu? Yarattığınız, günümüzün bu acınası kadın karakterleri gençlere güzel örnek oluyor mu? Yoksa geleceğin çağdaş, bilgiye, eğitime değer veren, zengin kocanın değil ekonomik bağımsızlığının peşine düşen, ayakları üzerinde dimdik durmasını bilen kadın karakterlerini mi çıkarmalısınız acaba?





