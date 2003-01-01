Dünya meselelerine kadınların gözünden bakmaya ne dersiniz?

Kadınlar sinema yapıyor, hem de 1896’dan beri… Dünya meselelerine kadınların gözünden bakmaya ne dersiniz? 2003 yılından bu yana devam eden Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu yıl 15’inci kez yapılıyor. 15 yılda 500’ü aşkın filmi 25 şehirde kadınlarla buluşturan festivalde bu yıl; Kadınların Sineması, Kadınların Sineması-Türkiye, Yeryüzünden Edilenler bölümleri, Christine Delphy-Feminist Değilim Ama…, Deepa Mehta-Yeryüzü Sineması toplu gösterimi bölümleriyle 41 film, atölyeler, forumlar ve söyleşiler olacak. Festival 11-18 Mart tarihleri arasında İstanbul’da Fransız Kültür Merkezi’nde yapılacak, ardından Adana, Bodrum, Çanakkale, Giresun, Mersin, İzmir’de devam edecek ve 30 Nisan’da sona erecek.

