Kadın İşi Banka Soygunu

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Bu dörtlü çok konuşulacak!

Meltem Cumbul, Özge Ulusoy, Esra Dermancıoğlu ve Filiz Ahmet’in başrollerini paylaştığı “Kadın İşi Banka Soygunu”, farklı nedenlerle kalbi kırılmış 4 kadının tek yürek olup hayatın üstesinden gelişini anlatıyor. Film, birbirlerinden başka güvenecek kimsesi olmayan 4 benzemez arkadaşın, sadece birlikte kaldırabilecekleri bir yükün altına girdikleri banka soyma macerasında, çaresizliği eğlenceli hale getiriyor. Film, 17 Ocak'ta vizyona girecek.

İşte konusu... Kocasının onu terk etmesiyle, maddi - manevi çok zor bir dönem geçiren ve iki buçuk yaşındaki oğluyla beraber tekrar annesinin evine dönen Gülay (Meltem Cumbul), bir yandan sağlık sorunlarıyla boğuşurken diğer yandan da kredi borçlarını ödemeye çabalar. Ne yazık ki işler Gülay’ın umduğu gibi gitmez ve ödeyemediği borçlar yüzünden banka, sahibi olduğu küçük tekstil atölyesinin tüm makinelerine el koyar. Hayatının en zor dönemine giren Gülay o kadar çaresizdir ki, en yakın arkadaşları Bilge (Filiz Ahmet), Nihal (Özge Ulusoy) ve Dürdane (Esra Dermancıoğlu) ile dertleştiği gece, kalan tek yolun bir banka soymak olduğunu söyler. Şaka gibi başlayan bu konuşma, 4 arkadaşı sürprizli bir maceranın içine sürükler. Dışarıdan tamamen komediye dönen soygun planı, kendi içlerinde ise bir nevi dostluk ve ilişkiler sınavına dönüşür.