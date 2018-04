Kadın oyuncu 'erkek oyuncu' dalında aday!

Oyuncu Berna Küçülmez, toplumsal cinsiyet rollerini ters yüz eden filmindeki oyunculuğuyla St. Tropez Uluslararası Film Festivali'nde 'En iyi erkek oyuncu' olarak aday gösterildi

Oyuncu ve kısa film yönetmeni Berna Küçülmez, yazıp rol aldığı ve İpek Efe ile birlikte yönettiği ‘Pardon! Kim, ben mi?’ ile St. Tropez Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ adayı oldu. Yapımcılığını Füsun Demirel’in üstlendiği 11 dakikalık kısa metraj film, kadınlık-erkeklik rollerini ters yüz eden bir öyküye sahip. Bir kadın oyuncu olan Berna Küçülmez’in filmde canlandırdığı karakter, toplumdaki cinsiyetçi rolleri ve ikili cinsiyet sistemini reddeden ve erkek olarak yaşayan biri. Kadınlık-erkeklik kalıplarına itiraz yükselten filmin başrol oyuncusu, çok sık karşılanmayan bir şekilde, St. Tropez Uluslararası Film Festivali’nde ‘erkek oyuncu olarak’ değerlendirilerek aday gösterildi. Film ayrıca En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen, En İyi Kısa Film dallarında da aday gösterildi. Sonuçlar cumartesi akşamı belli olacak. Film 2013’te Some Prefer Cake - Bologna Lezbiyen Film Festivali’nden En İyi Kısa Film Ödülü ile Best Shorts Competition California’dan ‘Best of excellent’ ödüllerini almıştı.