Kadınlara özel spor kanalı

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Türkiye’nin kadınlara özel ilk spor kanalı “sportstvkadın” izleyicisiyle buluştu.

Türkiye’nin kadınlara özel ilk spor kanalı olan sportstvkadın’ın tanıtım toplantısı Sportsnet Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülüm’ün ev sahipliğinde yapıldı. Hafta içi her gün, 09:00 -12:00 saatleri arasında “sportstv” üzerinden yayın yapan kanalın tanıtıldığı basın buluşmasına, başarılı kadın sporcular da katıldı. Kanalın yayın akışının anlatıldığı toplantıda, Türkiye’de kadınların spor yapma alışkanlıkları değerlendirildi, konuyla ilgili araştırmaların sonuçları paylaşıldı.

Her gün 3 saat boyunca, kadınlar tarafından hazırlanan programların yine kadınlar tarafından sunulduğu sportstvkadın’ın yayın akışında; Spor ve Sağlık, Fit Mutfak, Spor ve Çocuk, Spor ve Moda, Birlikte Deneyelim, Hareketlen, Taha Erpulat ile Pilates, Yoga programları bulunuyor. Ayrıca Olimpik Anneler, Spor ve Yaşam gibi stüdyo programları da yayın akışında yer alıyor.

“Kadınız Yaparız!” sloganıyla yola çıkan sportstvkadın, kadın ve çocuklar aracılığıyla sporu topluma yaymayı ve izleyicileri daha aktif bir yaşama kavuşturmayı hedefliyor. “sportstvkadın” ile birlikte yayın hayatına başlayan www.kadinvespor.com portalı, program içeriklerinin yanı sıra kadın ve spor konulu haberleri, takipçilerine ulaştırmayı amaçlıyor.