'Kalbim Ege'de Kaldı'nın yayın günü değişti

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Kanal D dizisi 'Kalbim Ege'de Kaldı'nın yayın gününde değişiklik yapıldı.

Alper Saldıran, Oya Unustası, Eren Hacısalihoğlu, Celile Toyon, Şerif Erol, Aslı Omağ, Serhat Özcan, Süha Çağrıcı, Nehir Akkoç, Lemi Filozof, Neşem Akan,Yeliz Akkaya, Selin İleri, Özge Sarıtaş, Leyla Göksün, Onur Özaydın, Ceylin Yüksek, Yağız Yeşiltepe, Atilla Karagöz, Deniz Yağcı, Yiğit Pembe, Yiğit Gültekin’in oyuncu kadrosunda yer aldığı, Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği 'Kalbim Ege’de Kaldı' 4 Ekim’den itibaren pazar akşamları ekrana gelecek.



Yaz döneminde çarşamba günleri ekrana gelen dizi 4 Ekim'den itibaren her pazar saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.