Kalbimiz sinema için kaç atıyor?

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Sinema aşkı, izleyicilerin kalp atışlarıyla somutlaşıyor

İstanbul Film Festivali'ni 10 yıldır aralıksız destekleyen Akbank, bu yıl özel bir proje yürütüyor. 'Kalbimiz sinema için atıyor' sloganına uygun olarak Akbank sinema ve teknolojiyi birleştirerek izleyicileri şaşırtıyor. Festivalin başladığı günden itibaren gösterilen en iddialı filmlerden bazıları seçilmiş. Seçilen filmlerin fuayelerinde yürütülen bir çalışmayla bu filmler kalbimize nasıl etki ediyor, onu öğreniyoruz. Atlas Sineması’nda kurulan Akbank standına uğrayan seyircilerden belli sayıda bir grup, kalp atışlarını ölçen özel bantlar takıyor. Bu sayede, film boyunca izleyicilerin kalp atışları eşzamanlı olarak takip ediliyor. Kalp atış cihazlarından ortaya çıkan veriler, farklı film türlerinin ortalama kalp ritmine etkisi, filmlerdeki duygusal yükselmelerin anlık etkileri, filmde kalp atış hızının en yükseğe ulaştığı dakika ve film boyunca yakılan kalori gibi ilginç veriler ortaya çıkartılmasında kullanılacak.

Projenin ilgi çekici sonuçları, çok yakında Akbank’ın sosyal medya hesapları üzerinden ve www.kalbimsinemaicinatiyor.com adresinden takip edilebilir. İlk verilere göre Terry Gilliam'ın filmi Sıfır Teorisi'nin kalp ritmi 100.93, Wes Anderson'ın masalsı filmi Büyük Budapeşte Oteli'nin 101.26, Judi Dench'in oynadığı Stephen Frears filmi Umudun Peşinde'nin ise 102.71