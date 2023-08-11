Kanal D'nin "Dilek Taşı" dizisinden ilk tanıtım yayınlandı! İşte Dilek Taşı konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D'de başrollerinde Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı Dilek Taşı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. İşte Dilek Taşı konusu ve oyuncu kadrosu...

Dilek Taşı konusu ne?

Kanal D'nin yeni başlayacak olan dönem dizisi Dilek Taşı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Dilek Taşı dizisi ilk fragmanıyla büyük heyecan yaratırken, dizinin konusu da merak uyandırdı. Dizi, 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi izleyici ile buluşturacak. Kenan Evren‘in 80 darbesiyle ilgili tarihe geçen konuşmasının yayınlandığı tanıtıma Gülden Karaböcek’in seslendirdiği “Dilek Taşı” şarkısı renk kattı.

Dilek Taşı oyuncuları

Pastel Film imzalı dizisi Dilek Taşı’nın başrollerinde Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı tanıtım fragmanı