Ulusal kanallara alternatif olarak gelişen tematik kanallar, ekran karşısındaki zamanını ilgi alanlarına yönelik programlarla geçirmek isteyen seyirci için adeta bir nefes alma platformu. Belgesel mi, cinayet soruşturması mı, kadın dünyası mı? “Ben sadece ilgi duyduğum konuyu izlerim” diyorsanız sizi şöyle alalım.

Yazı: Gülru İncu



Tematik kanal, televizyon yayıncılığı jargonunda uzun süredir yer eden bir kavram. Seyircilerle tanışması dünya genelinde 80’li yıllara, ülkemizde ise 90’lı yıllara denk geliyor. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan tematik kanallar haber, spor, müzik, çocuk, mimari, belgesel, moda, tarih, yemek gibi pek çok alanı kapsıyor dolayısıyla aradığımız uzmanlaşmış yayıncılık ise karşımıza başı dik bir şekilde çıkıyor. “Bu kanalları nereden izleyebiliriz?” derseniz, ya uydu üzerinden yayınlanıyor ya da dijital platformlarda izleniyor. Digiturk, Netflix ve Blue TV gibi platformlar tematik kanallar açısından oldukça zengin. Bu kadar farklı spesifik alana ayrılan kanallar arasında ‘kadın’ temalı bir kanalın olmaması düşünülebilir miydi, elbette hayır. Dünyada kadın konulu tematik kanallar çok yaygın olmamakla beraber ilgiyle izlenen örnekler var. Arianna Huffington’un Thrive Global platformu ile Oprah Winfrey’nin OWN kanalı en güzel örneklerden. Peki, ana teması kadın olan bir kanaldan ne beklersiniz? Beslenme, gardırop temizliği, sağlıklı yaşam, ev dekorasyonu ve eğitim son dönemin en çok ilgi gören konularından.







Şimdi size Türkiye’nin ilk kadın kanalından söz etmek istiyoruz. Yaptığı ses getiren televizyon programlarının yanı sıra ‘Obama: Bir Kusursuz Fırtına’ ve ‘Gece Görüşü’ kitaplarını yazan, ‘TSK’da Kadın Gücü’ ve ‘Elçiliğin Sırları’ gibi kısa belgesellere de imza atan Ahu Özyurt’un genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Woman TV, kadın haklarından sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok alana eğiliyor. Aslında bu kanal biraz da kadınlara dair sosyal sorumluluk içerir yayınlar yapma peşinde.







Özyurt, öncelik verdikleri konularla ilgili şunları söylüyor: “Asıl meselemiz kadınlara seçeneksiz ve çaresiz olmadıklarını göstermekti. Şiddetle mücadele, girişimcilik, ekonomik güçlenme, kendine güven, görünür olma konuları önceliğimiz. Tek derdimiz kadınların yüzünün biraz daha gülebildiği, mutlu ve rahat ettikleri bir kanal olması ama sahte bir güzellik hali değil. Instagram fenomenleri ile pek aynı yerde değiliz örneğin. Ürün pazarlamıyoruz, güzellik ve estetik takıntımız yok. Gerçek kadınların, güzel işlerin, kadınlara destek veren erkeklerin ve mücadelelerinin kanalı olalım istiyoruz.”