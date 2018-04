Kanunun Ötesinde 14 Kasım'da vizyonda

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

“Non-Stop”, "Taken - 96 Saat", “Taken 2 - Takip: İstanbul”, “Unknown - Kimliksiz” filmlerindeki performanslarıyla herkesi kendine hayran bırakan Liam Neeson, yeni filmi “A Walk Among The Tombstones - Kanunun Ötesinde” ile yine suçluların peşinde!

Lawrence Block romanından uyarlanan, yönetmenliğini Scott Frank'ın üstlendiği filmde Liam Neeson; Matt Scudder karakterine hayat veriyor ve yasadışı yollardan, lisanssız şekilde özel dedektiflik yapan eski bir NYPD polis memurunu canlandırıyor.