'Kaptan Amerika' artık Afrikalı Falcon

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ABD'li çizgi roman yayımcısı şirket Marvel Comics, Kaptan Amerika rolünü Afrika kökenli bir siyahi karakter olan Falcon'ın üstleneceğini açıkladı.

Uzun yıllardır Kaptan Amerika karakterini canlandıran Steve Rogers’ın süper güçlerinin elinden alınmasıyla yaşlandı. Ekimde emekliye ayrılmak zorunda olan Rogers’ın yerini ise Afrika kökenli yakın arkadaşı Sam Wilson alacak. Siyahi Kaptan Amerika, sonbahardan itibaren sevenleriyle buluşacak.



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