Kar Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

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10. Uluslararası Kar Film Festivali’nde ödüller sahiplerine verildi

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından onuncusu düzenlenen Uluslararası Kar Film Festivalinde dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi.Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezinde düzenlenen törende kısa film yarışmasında kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel ve reklam olmak üzere toplam 5 kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan filmler ödüllendirildi. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Uğur Yavuz, “Uluslararası Kar Film Festivali, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesince her yılın Mart ayında Türkiye ve yurt dışındaki öğrenci ve akademisyenlerinin katılımlarıyla düzenli olarak gerçekleştirilen, film oylamalarının “on-line” olarak gerçekleştirildiği tek festival olma özelliğine sahip. Bu yıl 10. kez düzenlenen festivalin kapsamını seminer, atölye çalışmaları, film gösterimleri, film yarışması, oyuncu ve yönetmen söyleşileri, farklı İletişim Fakültelerinden gelen akademisyenlerin yer aldığı oturum, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan sektörde tecrübe sahibi isimlerin katılımlarıyla oturum, kokteyl, ödül töreni ve gala gecesi biçiminde özetlemek mümkündür.” dedi.

Festivalde ödüle layık görülen filmlerin listesi ise şöyle:

Kurgusal: 1. Ayrılık - Ümit Tayam, 2. 4 Yapraklı Yonca - Hakan Berber, 3. Mama- Ahmet Bikiç

Deneysel; 1. Hafi - Vedat Coşkun, 2. Natürmorg - Bilgi Diren Güneş, 3. Puset - Mine Sarahan

Belgesel; Elazığ Fırat Üniversitesi’nden 1. Kardeşlik Uykusu - Savaş Keskin, 2. Zen - Özer Kesemen, 3. Zarok- Muhamet Beyazdağ.

Animasyon; 1. Kafa - Koray Sevindi, 2. Toplu Ulaşın - Elif Sevda Demircan, 3. Evrim- Arınç Arısoy.”

Öte yandan 10. Uluslararası Kar Film Festivali kapsamında Vildan Atasever, Tolga Güleç, Selda Alkor, Suat Köçer, Ayhan Özen, Serkan Öztürk, Nihal Menzil, Fırat Paşayiğit, Mine Teber ve Ahmet Arıman gibi sanat ve sinema dünyasının ünlü isimleri Erzurum’a gelecek.