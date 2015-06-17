'Kara Para Aşk' ekibi veda yemeğinde bir araya geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Burak Tamdoğan gibi isimlerin rol aldığı Ay Yapım imzalı 'Kara Para Aşk' dizisi 54. bölümünde final yapıyor.Dizi ekibi önceki akşam bir araya gelerek veda yemeği yedi. Oyuncular, senaristler ve teknik ekibin katıldığı geceden birçok fotoğraf da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Dizinin bitmesini istemeyen izleyiciler, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'i mesaj yağmuruna tutarak bir sinema filminde bir araya gelmelerini isteyen sosyal medyada kampanyaları başlattı.Dün akşam (17 Haziran 2015) 50. bölümüyle ekranlara gelen 'Kara Para Aşk' dizisi 54. bölümde final yapacak.