Karadayı'da düğümler çözülmeye devam ediyor!

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Pazartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Karadayı 67. bölümüyle ekranlarda

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştıkları sevilen dizi Karadayı'nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde düğümler bir bir çözülmeye devam ediyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...



Babasının kurtulduğu haberini alan Orhan hapiste tebrikleri kabul eder. Orhan'ın Seyis'le işbirliğinden habersiz olan Yılan Berdan Orhan'ı ziyarete gider. Birkaç hafta sonra özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz onu öldüreceğini söyler. Orhan restini görür. Yılan ve Orhan arasındaki kan davası büyümektedir. Necdet'i kaybetmek istemeyen Ayten içini kemiren şüpheye rağmen olayı büyütmeme kararı alır. Necdet'ten özür diler ve barışırlar. Yuvasına sahip çıkmayı seçen Ayten'i günün sonunda bambaşka bir sürpriz beklemektedir. Mehmet Saim Turgut'un yerine geçmesi için Necdet'i seçmiştir. Her ikisi de bu ortaklıktan memnundur. Yakın zamanda yapılacak büyük bir silah sevkiyatı için anlaşmaya varırlar. Ama bu sevkiyatı bekleyen başka biri daha vardır.

