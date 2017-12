Sinema ve televizyon dünyası 2017’nin son çeyreğinde distopik bir gelecekte yaşamaya çalışan insanı anlatırken kendimize şu soruyu sormalıyız? Bu karanlık gelecek tablosu düşüncelerimizin yansıması mı yoksa yansıyan gerçeğin ta kendisi mi?

İSTER KARANLIK BİLİMKURGU DEYİN İSTER FÜTÜRİSTİK GERİLİM, beyazperdeye uyarlanmış distopya edebiyatı son yıllarda Hollywood sinemasının gözbebeği. Türün meraklıları hatırlayacaktır, 80’li yıllar için hayli modern kalan ve çılgınlık derecesinde görsel bir şölen sunan Blade Runner, dünyanın artık distopik bir yaşam haline geldiği 2019 yılında geçiyordu ki bu konuda bilimkurgu yazarlarının öngörüsü pek de haksız çıkmadı hem ekolojik hem de politik açıdan. 6 Ekim’de gösterime girecek olan ve Dennis Villeneuve’ün yönettiği devam filmi Blade Runner 2049, tüm dünyada merakla bekleniyor. İlki, ülkemizde Bıçak Sırtı adıyla gösterilen 80’li yılların bu kült filmi, usta yönetmen Ridley Scott’un imzasını taşıyordu. Scott, bu kez filmin üç senaristinden biri olarak karşımıza çıkıyor ama tabii ki Harrison Ford’suz bir Blade Runner düşünülemezdi. İlk filmin olaylarının üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmişken, Los Angeles Polis Departmanı’nda görev yapan Memur K, insanlığın sonunu getirebilecek bir sırrı ortaya çıkarıyor. Bu felaketi önleyebilmesi için sorunlarına çözüm olacak tek kişi ise elbette Rick Deckard yani eski dostumuz Harrison Ford.









Uzaydan Gelen Fırtına adıyla gösterime girecek olan ve Gerard Butler’ın başrolünü üstlendiği Geostorm, küresel iklim değişikliğinin dünyayı tehdit etmesi sonucu gelişen olayları anlatacak. Margareth Atwood’un aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ve bu yıl Emmy Ödül Töreni’nde rüştünü ispat eden yeni favorimiz The Handmaid’s Tale ise gelecekte köktendinci teokratik bir diktatörlük altında yaşamaya çalışan bir cariyenin hayatını anlatıyor ve dizinin takipçileri de çığ gibi büyüyor. Tabii yeni sezonu başlayan dizileri de unutmayalım. Olabilecek en korkutucu senaryolardan birini dehşetle izlediğimiz The Walking Dead, The 100 ve 12 Maymun gibi öne çıkan yapımlar yeni sezonlarıyla ekrana geliyor.