Kardeş Payı bu kez ağlattı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kardeş Payı dün akşam yayınlanan bölümde herkesi ağlattı!

Yazı: Elif Girgin



Selçuk Aydemir'in yönettiği, başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan ve Ali İhsan Varol'un paylaştığı Kardeş Payı, haftalardır sürdürdüğü güldürme geleneğini bir kenara koyarak herkesi ağlattı!



Adeta 'biz ağlatmayı da iyi biliriz' diyen ekip, aslında bu işin nasıl yapıldığını, daha doğrusu nasıl yapılması gerektiğini de gözler önüne sermiş oldu!



Dün akşam yayınlanan bölümde, Metin, Ali ve Feyyza'nın babalarını kaybetmeleri üzerine yaşananlar işlendi. Sosyal medyada da bölüm hakkında bolca yorum yapıldı.



İşte Twitter'da #kardespayi ve #İnsanınBabasıÖlürMü başlığıyla paylaşılan yorumlardan birkaçı:



- "İnsan babasız nasıl yaşar bilmiyorum ki ben" :( Bu nasıl bi acı sözdür..

- Ben Bu Kadar Gerçek Bu Kadar Doğal "yas" görmedim hicbir dizide! İçim dağlandı.

- Adamlık Baska bir şey. 13 bölüm 14 güldük. Bölümde acılarımızı hatırladık.

- #İnsanınBabasıÖlürMü hiç? Bu acıyı bilemezsin, bir anda olur öğrenirsin.

- Oyunculuk bu işte 13 bölümdür güldürürken 14. bölüm ağlatabilmek...

- Komediyi de romantizmi de hüznü de adam gibi veren, oynayan, yöneten dizi #KardeşPayı bu piyasada elmas gibi parlıyor, anlayana.

- Yiğit: Dramanın kuralı ihtiyar. Hikâyedeki iyi adamı öldürürsen, sen de ölürsün.

- Hilmi'yi aglatacak, Şerif abiyi dua ettirecek bir bölüm de olacakmış demek ki...

- Hep kahkaha ile izliyordum bu akşam yaktınız ciğerimi.

- Babanız motorunuzu bitirmenizi de isterdi. Büyük iş yapmışlar dedi. Gurur fışkırıyordu gözlerinden.

- Dedem Rıza Akın'ın ikizi gibiydi, Üstelik Beşiktaş'lıydı, mühendisti. Adanalıydı. Ben bugün yine dedeme ağladım.

- Dizi üç boyutlu filmleri geçmiş.O anın içinde gibi hissetmeyi geç, o anı yaşıyorum şu an resmen.

- Tüm babasını kaybeden kardeşlerimizin başı sağ olsun.

- Hacimdeki fragman yok sorusunun cevabını buldum; Sevdiğini kaybetmenin acısı ne fragmana, ne bir bölüme ne de bir ömre sığmıyor.

- İzlerken gözlerim doldu resmen ya babamın kıymetini bir kere DAHA anladım.

