Kardeş Payı'ndan kötü haber

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Başrollerinde Ahmet Kurali Murat Cemcir ve Seda Bakan'ın oynadığı Kardeş Payı dizisi 4 bölüm sonra final yapıyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Kardeş Payı'ndan izleyicilerine kötü haber geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Kardeş Payı final yapma kararı aldı.



NTC Medyanın yapımını üstlendiği ve Star TV'de yayınlanan Kardeş Payı dizisi final yapma kararı aldı. Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadıkları Kardeş Payı dizisi 4 bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek.



Geçen sezondan beri özellikle sosyal medyada fenomen haline gelen Kardeş Payı, son haftalarda özellikle gün ve sat değişiklikleri ile izleyenlerden tepki almıştı. Dizi geçen hafta Perşembe günü yayınlanan yeni bölümüyle Total'de 19. AB'de ise 10. sırada yer almıştı.



Kardeş Payı yeni bölümüyle bu akşam (09 Nisan Perşembe) saat 22:30'da Star'da...