'Karışık Kaset' geliyor!

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Başrollerini Özge Özpirinçci ile Sarp Apak'ın paylaştığı 'Karışık Kaset' filminin çekimleri başladı.

Sinema eleştirmeni, senarist ve yazar Uygar Şirin’in aynı isimdeki romanından Tunç Şahin’in yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan ‘Karışık Kaset’ filminin çekimleri başladı.



Başrollerini Sarp Apek ve Özge Özpirinçci’nin paylaştığı romantik komedinin çekimleri İstanbul ’da yapılıyor. Bülent Emin Yarar, Sevinç Erbulak ve Burak Sarımola gibi deneyimli oyuncuların da yer aldığı filmde Ulaş (Sarp Apak) ile İrem’in (Özge Özpirinçci) 20 yıl önce başlayıp, günümüze dek gelen aşk serüveni, fonda hepimizin hayatında büyük yer tutan Türkçe pop şarkılar eşliğinde anlatılıyor. 13 yaşındaki Ulaş, güzeller güzeli İrem’e deliler gibi aşıktır; ama çok da çekingendir. Bir gün, babasının tavsiyesine uyarak, İrem’e olan aşkını bir karışık kasetle ilan etmeye karar verir…



“İlk aşk unutulmaz” sloganıyla sunulan filmin yapımcılığını Bir Film üstleniyor. Senaryosunu Tunç Şahin ve Mert Atalay’ın yazdığı film, sonbaharda izleyiciyle buluşacak.