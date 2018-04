Karlar Prensesi belli oldu!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Üç sezondur büyük beğeniyle izlenen Once Upon A Time dizisinde Karlar Prensesi Elsa'yı Avustralyalı oyuncu Georgina Haig canlandıracak.

Cindrella'dan Pinokyo'ya, Pamuk Prenses'e birçok masal kahramanını içinde barındıran Fantastik dizi Once Upon A Time'ın 3.sezon finali, yeni sezonunda seyirciyi nelerin beklediğinin sinyallerini vermişti.



Fakat Karlar Prensesi'nin kim olduğuna dair ipucunu alamamıştık. Prenses'e 4. sezonda Road Train filminden tanıdığımız Georgina Haig'in hayat vermesi planlanıyor. Once Upon A Time'ın kadrosunda Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin, Lana Parrilla, Josh Dallas, Jared Gilmore ve Robert Carlyle gibi isimler bulunuyor. ABC ekranlarında yayınlanan dizinin 4. sezon yayın tarihi henüz kesinlik kazanmış değil.