Kayıp Disney filmi, 87 yıl sonra gösterime giriyor

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Walt Disney'in 87 yıldır kayıp olan çizgi filmi, gelecek ay seyirciyle buluşacak.

"Sleigh Bells (Kızak Çanları)" adlı çizgi film, Disney'in Miki Fare'den (Mickey Mouse) önce ortaya koyduğu kahramanı Şanslı Tavşan Oswald'ın (Oswald the Lucky Rabbit) macerasını anlatıyor. İlk kez 1928'de gösterilen, daha sonra kaybolan filmin prömiyeri, 12 Aralık'ta Londra'da yapılacak.



Şanslı Tavşan Oswald karakteri, 1927'de Walt Disney ve Ub Iwerks tarafından çizilmişti. Oswald'ın "Christmas" macerasını anlatan Kızak Çanları, kısa bir süre önce İngiltere'nin BFI Ulusal Arşivi'nde katalogları tarayan bir araştırmacı tarafından şans eseri bulunmuştu. Film, Disney'in sessiz sinema dönemindeki eserlerinin en önemli örneklerinden biri.





