Keanu Reeves, ”The Whole Truth”ta başrolde!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Tüm aile fertlerini katleden bir gencin, mahkemede yargılanmasını konu eden The Whole Truth‘un başrolünden çekilen Daniel Craig'in yerini Keanu Reeves dolduracak

Son olarak 47 Ronin‘de izlediğimiz Reeves, filmde katil gencin avukatını canlandıracak. Ayrıca The Whole Truth‘un oyuncu kadrosunda Renee Zellweger, Gabriel Bosso ve Gugu Mbatha-Raw yer alacak. Senaryosunu Nicholas Kazan’ın yazdığı filmin yönetmeniyse Frozen River filmiyle tanınan Courtney Hunt olacak.



Keanu Reeves’in sıradaki filmiyse The Whole Truth olmayacak. Çekimleri tamamlanan Keanu Reeves’li iki filmden John Wick bu sonbaharda, Knock, Knock‘sa 2015 mayısında vizyonda olacak.