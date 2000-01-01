'Kelebeğin Rüyası' İtalya'da yarışacak!

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'Kelebeğin Rüyası' filmi Uluslararası Milano Film Festivali'nde 'En iyi kadın oyuncu", "En iyi müzik", "En iyi senaryo" dallarındaki ödüllere aday oldu

Uluslararası Milano Film Festivali'nde, Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kelebeğin Rüyası' filmi üç dalda ödüle aday gösterildi. Leonardo Da Vinci Film Topluluğu'nca düzenlenen uluslararası film festivalinde yarışacak filmler, oyuncular ve yönetmenler açıklandı. İlki 2000 yılında düzenlenen, bu yıl 8-18 Mayıs'ta sinemaseverlere perdelerini açacak festivalde, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, yönetip, oynadığı 2013 yapımı dram türündeki 'Kelebeğin Rüyası', "En iyi kadın oyuncu", "En iyi müzik", "En iyi senaryo" dallarında ödül arayacak. "En iyi film" dalında kazanan ise festivale katılan sinemaseverlerce belirlenecek. Yılmaz Erdoğan'ın eşi oyuncu Belçim Bilgin Erdoğan, filmde canlandırdığı "Suzan" karakteriyle "En iyi kadın oyuncu" ödülüne aday olurken, Erdoğan'ın rakipleri arasında Elizabeth Banks, Laura Kirk, Samantha Morton, Rezeta Veliu, Margot Sikabonyi, You Young Lee gibi oyuncular bulunuyor. Belçim Bilgin Erdoğan, adaylığını sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla duyurdu. Müziklerini Rahman Altın'ın yaptığı film, "En iyi müzik" dalında ve "En iyi senaryo" dallarında da aday gösterildi. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat'ın paylaştığı film, İkinci Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan ve genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikayelerini anlatıyor. Şairlerin öğretmeni rolünü ise Yılmaz Erdoğan canlandırıyor. 'Kelebeğin Rüyası', 86. Oscar ödüllerinde "Yabancı dilde en iyi film" dalında aday adayı olmuş ancak elenmişti