Kelime Oyunu ekrana geri mi dönüyor?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gezi Olayları nedeniyle yayından kaldırılan 'Kelime Oyunu'nun ekrana geri döneceği iddia edildi.

Medyatava'nın haberine göre; Gezi olaylarında yaşanan polis şiddeti üzerine sorduğu kelimelerin ardından yayından kaldırılan Ali İhsan Varol’un hazırlayıp sunduğu ‘Kelime Oyunu’ isimli yarışma programının FOX TV ekranlarında yeniden başlayacağı iddia edildi.



Ali İhsan Varol'un yılbaşı özel programında gönüllü olarak yarışan Cem Yılmaz'a Show TV yönetiminden 'makas' gelmiş ve ünlü komedyen daha sonra programın yayından kaldırılmasına, “TV’deki en temiz, düzgün program Kelime Oyunu yayından kaldırılmış… Ayıp.. gönüllü konuk olmuştum ..en sevdiğimiz programdı. Yakıştıramadım” sözleriyle tepki göstermişti. 'Kelime Oyunu' programı 17 Aralık operasyonuna da kayıtsız kalmamıştı. Ali İhsan Varol, yarışmada 'Halk ağzında rüşvet alan' sorusunu sormuştu. Sorunun doğru yanıtı 'Yiyici' olarak belirtilmişti.



ALİ İHSAN VAROL YALANLADI

BirGün'e konuşan Ali İhsan Varol, "Yok öyle bir şey. Haber Twitter 'da paylaşıldı. Biliyorsunuz, insanlar bir süre sonra doğal olarak Twitter'da defalarca paylaşılan bir habere inanıyorlar. Yok öyle bir şey, en azından benim haberim yok. Belki başka biriyle başlıyordur." dedi.