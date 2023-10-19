'Kelime Oyunu'nun yayın tarihi belli oldu
Türk televizyonun çok sevilen yarışmalarından biri olan 'Kelime Oyunu' yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İbrahim Selim'in sunacağı yarışmanın yayın tarihi belli oldu.
Uzun yıllar Ali İhsan Varol'un sunduğu 'Kelime Oyunu', yeni sunucusu İbrahim Selim ile ekran maratonuna hazırlık yapıyor.
KELİME OYUNU 23 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
Kelime Oyunu, yepyeni dekoru, azimli yarışmacıları, baş döndüren soruları ve nevi şahsına münhasır sunucusuyla 23 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Kelime Oyunu, Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 20.00’de teve2’de yayında olacak.