Kendi rekorunu kırdı!

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Nuri Bilge Ceylan son filmi 'Kış Uykusu'yla ilk kez Türkiye'de 166 bin seyirciye ulaştı. Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmi 161 bin kişi tarafından izlenmişti.

Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan filmi "Kış Uykusu", vizyona girdikten sadece iki hafta sonra 166 bin 22 seyirciyle, yönetmenin Türkiye 'de en çok izlenen filmi oldu. Box Office Türkiye verilerine göre, yönetmenin ilk uzun metraj çalışması olan 1997 yapımı "Kasaba"yı, sinemada 7 bin 422 kişi izledi. 1999'da gösterime giren "Mayıs Sıkıntısı" ise 24 bin 6 seyirci tarafından izlendi.



Cannes Film Festivali'nde jüri ödülü kazanan "Uzak" (2002) filmiyle ilk kez 50 bin barajını geçerek, 63 bin 845 seyirciye ulaşan Ceylan'ın, aynı festival ödül kazandığı 2006 yapımı "İklimler" filmi ise vizyonda kaldığı sürede, 35 bin 345 kişi tarafından izlendi. "Üç Maymun" ve "Bir Zamanlar Anadolu 'da" yönetmenin 100 bin seyirci barajını aşan filmleri.



Cannes ödüllü 2008 yapımı "Üç Maymun"u 127 bin 668 kişi izlemişti.

Cannes ödüllü 2011 yapımı "bir zamanlar anadolu'da" yı 161 bin 181 kişi izledi.

1999'da gösterime giren 'Mayıs sıkıntısı' filmini ülkemizde sadece 24 bin 6 seyrci izledi.

Yurtdışında ödül alan 2006 yapımı 'iklimler' filmini türkiye'de 35 bin 345 kişi izledi.

Cannes ödüllü 2002 yapımı 'Uzak' filmi türkiye'de 63 bin 845 kişi tarafından izlendi.