Kim Milyoner Olmak İster'i artık o sunacak

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Kenan Işık’ın sağlık durumunun program sunmaya bir süre daha imkan vermeyeceğini gören yapım şirketi, aldığı kararla yeni sunucu arayışına girdi. Bulunan isim ise Zafer Ergin oldu...

Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi dizilerinden tanıdığımız oyuncu Zafer Ergin, Işık’ın yerine önümüzdeki hafta Kim Milyoner Olmak İster programını sunacak. Zafer Ergin’in ilk çekimleri tanıtım olarak yayınlanmaya başlandı. Ergin’in sunduğu ilk bölüm 10 Mayıs’ta ekranlarda olacak. Bu arada kulislerden gelen bilgilere göre Kenan Işık iyileşene kadar programın sunuculuğunu yalnızca Ergin yapmayacak. Bazı ünlü isimler Işık ekranlara dönene kadar yarışmayı sunacak.