''Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu!

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Kenan Işık’ın rahatsızlığı sebebiyle uzun bir süre yayınlanamayan programın bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünü ünlü oyuncu Selçuk Yöntem sunacak

''Kim Milyoner Olmak İster''i geçen hafta ünlü oyuncular Halil Ergün ve Zafer Ergin sundu. Sevilen yarışmanın bu haftaki sunucusu ise aynı zamanda ''Büyük Risk'' yarışmasını da sunan Selçuk Yöntem oldu.



Başarılı oyuncuyla düzenli olarak çalışmak istediklerini belirten yapımcı şirket Yöntem'in program yoğunluğundan dolayı şu an için her hafta yeni bir sunucuyla yola devam edeceklerini açıkladı.



Selçuk Yöntem’in sunacağı ''Kim Milyoner Olmak İster'' 20 Mayıs Salı akşamı 23.20′de ATV’de..