Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu
Netflix'in büyük ilgi gören yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti, Leyla Taylan’ın (Serenay Sarıkaya) modern zaman sancılarıyla dolu hikâyesini kaldığı yerden devam ettirmeye hazırlanıyor. İlk iki sezonun yakaladığı başarının ardından 3. sezon onayı alan dizi, izleyicileri yine aşkın ve dostluğun en karmaşık labirentlerine davet ediyor. Peki Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Modern ilişkilerin karmaşasını, dostlukların sıcaklığını ve şehir hayatının sancılarını ustalıkla işleyen Kimler Geldi Kimler Geçti, izleyicilerini daha fazla bekletmeden geri dönüyor. Ece Yörenç’in kaleminden çıkan ve Bertan Başaran’ın yönetmenliğinde hayat bulan dizi, 3. sezonuyla yine sosyal medyanın ve izleme listelerinin gündemine oturmaya aday.
Hayranların merakla beklediği tarih sonunda resmiyet kazandı. Leyla Taylan ve renkli arkadaş grubunun yeni maceraları için takvimlerinizi işaretleyin:
Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2026
Platform: Netflix
Format: Tüm bölümler aynı gün, aynı anda yayında olacak.
3.sezon, Leyla Taylan’ın (Serenay Sarıkaya) hem hukuk kariyerindeki zorlu davaları hem de "ilişki enkazları" arasındaki denge arayışını çok daha çarpıcı bir noktaya taşıyacak.
Modern Zaman Sancıları: Günümüzün dijitalleşen ve hızla tüketilen aşk hayatına dair gerçekçi gözlemler bu sezon da ön planda olacak.