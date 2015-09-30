Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun rol aldığı 'Kiralık Aşk' adlı dizi eylül ayında internet kullanıcıları tarafından en çok ilgi gören içerik oldu.





Her ay ortalama 1.5 milyon kişi tarafından ziyaret edilen tvarsivi.com’un, Eylül ayı internet kullanıcı tercihleri açıklandı. 28 televizyon kanalını kapsayan araştırma sonuçlarına göre Eylül’de en çok ilgi gören içerik Kiralık Aşk oldu.1-30 Eylül 2015 tarihleri için Google Analytics’ten alınan verilere göre, yeni diziler ve dizilerin yeni sezon bölümleri ilgi odağı oldu.Buna göre, geçtiğimiz ay TvArşivi’nde en çok tercih edilen video, Star TV’nin fenomen dizisi Kiralık Aşk’ın başrolleri Barış Anduç ve Elçin Sangu’nun röportajı oldu. 16 bin 82 kişi tarafından 38 bin 436 kez izlenen video Eylül’de liderliği kimseye kaptırmadı. Yarışın ikinci sırasında ise 15 bin 202 kişi tarafından 37 bin 294 kez izlenen Fox TV’nin gençlik dizisi Çilek Kokusu’nun başrolleri Demet Özdemir ve Yusuf Çim’in Periscope videosu yer aldı. ATV imzalı Kertenkele dizisinin yeni sezon fragmanı ise 14 bin 636 kişi tarafından 34 bin 584 kez izlenerek aynı yarışta 3. sırada yer aldı.Kiralık Aşk Barış Anduç ve Elçin Sangu röportajı38.43616.082Demet Özdemir ve Yusuf Çim Periscope videosu37.29415.202Kertenkele Yeni Sezon Fragmanı34.58414.636