Kiralık Aşk adlı dizide Yasemin karakterini canlandıran Sinem Öztürk Uslu, Paramparça dizisine transfer oldu.

Kiralık Aşk dizisinde, güzelliğinin farkında ama hırslarına yenik düşen bir karakteri canlandıran Sinem Öztürk Uslu, 76. bölümü yayınlanacak olan Paramparça dizisinde bambaşka bir rolle seyirci karşısına çıkıyor.

Hep farklı karakterleri oynayarak risk almayı seven, cesaretli oyuncu, "Yeni karakterime çalışmak, onu incelemek, ona katkı sağlayacağımı düşünmek çok mutlu ediyor. Paramparça’da dram oynamanın heyecanını yaşıyorum” açıklamalarında bulundu. Drama türünde oyunculuğuna devam etmek istediğini dile getiren Sinem Öztürk Uslu, “Şimdi yeni sezonda Paramparça’da olacağım için enerji doluyum” dedi.