Kırmızı Lale Film Festivalinin ikincisi başlıyor!

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Hollanda'da düzenlenmeye başlayan Kırmızı Lale Film Festivali, bu yıl 25 Mayıs'ta gerçekleşecek

Türk filmlerinin yurt dışında tanıtılması amacıyla düzenlenen organizasyona Nuri Bilge Ceylan ve Fatma Girik gibi tanınmış isimler katılacak. Hollanda Türkiye Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Emin Alkanlar, festivalle ilgili olarak, beş kişilik jüri ekibinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Yaşam Boyu Başarı" ve "Ustaya Saygı" gibi dallarda ödüller verilecek. Mehmet Emin, açıklamalarında "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü bu sene Fatman Girik'e vereceklerini ve bu festivallerle birlikte Hollanda ile Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendireceklerini dile getirdi. Festivalde 32 Türk filmi seyircilerle buluşurken, festival bir hafta boyunca sürecek