'Kırmızı' sadece bir renk değildir!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Cemal Hünal, Leyla Göksun, Selim Bayraktar ve Tayfun Talipoğlu'nun oynadığı "Kırmızı" filmi izleyici ile buluşuyor. İşte 9 yeni filmin vizyona girdiği 15 Mayıs haftasının filmleri...

"Kırmızı"

Yücel Müştekin'in yönettiği ve Cemal Hünal, Leyla Göksun, Selim Bayraktar, Adeliye Yurasli ve Tayfun Talipoğlu'nun oynadığı "Kırmızı" izleyici ile buluşuyor.



Gerilim türündeki filmin konusu şöyle; Tanışmalarının birinci yılını kutlayan Aslı ve Umut arkadaşlarıyla doyasıya eğlendikten sonra, Umut'un Beyoğlu'nda arka sokakta bulunan evine girerler. Sekiz katlı yıkık dökük ve terkedilmiş apartmanda Umut ve kapıcı dairesinde bulunan çift dışında başka kimse yaşamamaktadır. Umut ve Aslı eve gelip bir süre eğlenmeye devam eder.



İkili uyumaya karar verdikleri sırada son derece şaşıracakları bir durumla karşılaşırlar. Kocaman kırmızı bir bavulun salonun tam ortasında durduğunu farkeden çift bir süre şaşkınlıktan donarlar. Umut bavulun kendisine ait olmadığını söyler. Sonunda bavulu açmaya karar verdiklerinde ise ikisinide dehşete düşüren bir manzarayla karşılaşırlar.



Birbirini çok seven kahramanlarımız korku ve gerilimin tırmandığı anlarda farklı kimliklere bürünerek kişilik bölünmesi yaşarlar. Hikaye çeşitli, şaşırtıcı, korkutucu yan faktörlerle gelişmeye devam eder. Dışarıda yağan yağmur, elektiriğin kesilmesi, polisin gelmemesi ve telefonla kimseye ulaşamamaları ve seslerini duyuramamaları onları iyice içinden çıkılmaz bir duruma sokacaktır. Hikayemizin sonu şaşırtıcı bir finalle izleyiciye üçüncü bir şok yaşatacaktır.



"Terkedilmiş"

Yönetmen Korhan Uğur imzası taşıyan "Terkedilmiş" adlı filmde Levent Ülgen, Hakan Vanlı, Neriman Uğur ile Kyamran Agabalaev gibi isimler rol aldı.



Suriyeli göçmen bir ailenin organ mafyası ile yaşadığı dramı anlatan film, 9 kişinin hayatlarının kesiştiği yasa dışı bir operasyonu anlatıyor.



"Azem 2: Cin Garezi"

Erdinç Kazımoğlu'nun yönetttiği "Azem2 : Cin Gazeri" haftanın yerli korku filmi.



Murat Bülent Atacan, Ceren Gündoğdu ile İzzet Lüleci'nin oynadığı serinin ikinci filmde, bir baba ve kızın tüyler ürperten hikayesini beyazperdeye taşıyor.



"Mad Max: Fury Road"

George Miller imzalı, "Mad Max" serisinin uzun zamandır beklenen devam filmi "Mad Max: Fury Road" izleyici ile buluşacak.



Aksiyon sahneleriyle dikkati çeken film, kıyamet sonrası evrende canlanan çete kapışmalarını, üç boyut teknolojisiyle sinemaseverlere sunuyor.



Yeni seride Max'i Tom Hardy canlandırırken, Hardy'e başrolde Charlize Theron, Zoe Kravitz ve Rosie Huntington Whiteley eşlik ediyor.



"Siyahlı Kadın 2: Ölüm Meleği"

Helen McCrory, Jeremy Irvine, Phoebe Fox ve Mary Roscoe'nun oynadığı "Siyahlı Kadın ": Ölüm Meleği" filminin yönetmenliğini Tom Harper üstlendi.



Korku ve gerilim türündeki serinin yeni filmi, terkedilmiş ve tuhaf olduğu kadar güvenli de gözüken Eel Marsh'in evindeki bir grup insanın hikayesini anlatıyor.



"Aşk Uğruna"

Zengin bir oyuncu kadrosuna sahip "Aşk Uğruna" filminin başrollerinde Michelle Williams, Kristin Scott Thomas ve Matthias Schoenaerts'ın yanı sıra Margot Robbie ile Sam Riley yer alıyor.



"Düşes"in yönetmeni Saul Dibb'in uzun süredir üzerinde çalıştığı film, 41 ülkede 3 milyondan fazla okuyucuya ulaşan "Fransız Süiti" kitabından sinemaya uyarlandı.



Dram türündeki film, II. Dünya Savaşı sırasında Fransa Nazi işgali altındayken, birlikte yaşadığı kayınvalidesinin baskısından boğulan bir kadının, işgalin gölgesinde bir Alman subayı ile yaşadığı zorlu aşkı beyazperdeye taşıyor.



"Çılgın Kalabalıktan Uzak"

Thomas Vinterberg'in yönettiği "Çılgın Kalabalıktan Uzak" filminde Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen ile Tom Sturridge oynadı.



Thomas Hardy'nin klasik romanı "Çılgın Kalabalıktan Uzak"tan esinlenen film, özgür ve cesur genç kadın Bathseba Everdene'in (Carey Mulligan), amcasından miras kalan çiftlikteki hikayesini anlatıyor.



Filmde ayrıca, genç kadının özgürlüğünü sürdürmeye çalışarak yaptığıseçimler, tutkuları ve aşkı keşfedişi de hikaye ediliyor.



"Cennet"

Mia Hansen Love'un yönettiği ve Felix de Givry, Pauline Etienne, Vincent Macaigne ile Hugo Conzelmann'ın oynadığı "Cennet", Greta Gerwig ve Paul Etienne'in performanslarıyla dikkat çekerken, hata yapmanın ve düşerken başkalarında yakalanabilen umudun parıltılarını taşıyor.



Sinemaseverleri, Fransa'da elektronik müziğin son yirmi yılının anlatıldığı bir yolculuğa çıkaran film, 1990'ların başında Paris'te DJ'lik yapan bir gencin yükseliş ve düşüş hikayesini ekranlara getiriyor.



"Tinker Bell ve Canavar Efsanesi"

Steve Loter'in yönettiği ve Ginnifer Goodwin, Mae Whitman, Rosario Dawson ile Lucy Liu'nun seslendirdiği animasyon filmi "Tinker Bell ve Canavar Efsanesi", izleyenleri duygu yüklü ve destansı bir maceraya götürmeyi amaçlıyor. (AA)