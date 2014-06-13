Kış Uykusu vizyona giriyor!

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Nuri Bilge Ceylan’ın, 67. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen yeni filmi “Kış Uykusu”, 13 Haziran’da sinemalarda

Yapımcılığını ZeynoFilm’in üstlendiği, başrollerini Haluk Bilginer, Melisa Sözen ve Demet Akbağ’ın paylaştığı “Kış Uykusu”; 39 şehirde, toplam 123 sinemada, yaklaşık 150 salonda gösterime giriyor. Dünya prömiyerini 67. Cannes Film Festivali’nde yapan, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi “Kış Uykusu”; festivalden, dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olan Altın Palmiye ile döndü. “Kış Uykusu”; festivalde aynı zamanda FIPRESCI Ödülü’ne de layık görüldü.



Başrollerini Haluk Bilginer, Melisa Sözen ve Demet Akbağ’ın paylaştığı “Kış Uykusu”; eski bir tiyatro oyuncusu olan Aydın’ın, Anadolu bozkırlarının ortasında, adeta bir kış uykusuna yatmış gibi görünen ıssız bir mekanda, kendisiyle, hayalleriyle, sevdikleri ve taşrayla kurduğu ve düşe kalka sürdürmeye çalıştığı ilişkilerini konu alıyor. Karı-koca ve kardeşlik bağları da dahil her türlü insan ilişkisinin, çaresizlik, hayal kırıklığı, önyargılar ve çıkışsızlıkla mühürlenmiş olan o ağır kapısını aralıyor...



Zeynep Özbatur Atakan’a ait ZeynoFilm’in ana yapımcılığında, Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı olarak gerçekleştirilen “Kış Uykusu”nun Türkiye’deki yatırımcıları arasında Mars Cinema Group da bulunuyor. Dağıtımcılığını Pinema Filmcilik’in üstlendiği “Kış Uykusu”, 13 Haziran 2014, Cuma günü sinemalarda!