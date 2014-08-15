Kısa filmcilerin aklını başından alacak yarışma!

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Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği, Türkiye sinemasının 100. yılına özel olarak kısa filmcilerin aklını başından alacak bir yarışma düzenliyor.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği (UBSD), Türkiye sinemasının 100. yılı vesilesiyle kısa filmcilere şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş miktarda para desteği sağlayacak. UBSD’den yapılan duyuruda “Türkiye’de ve dünya ’da etik, estetik ve teknik bütünlüğe sahip sinema filmlerinin gelişmesine katkı sağlanması, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destekler oluşturulması, ülke sinemamızın bir kimliğe kavuşması adına, kurmaca, belgesel ve animasyon türündeki kısa filmlere TRT ve İstanbul Medya Akademisi’nin de katkılarıyla her bir projeye 5 bin TL olmak üzere 100 kısa filme toplamda 500 bin TL yapım desteği sağlanacak” ifadelerine yer verildi. Yanlış okumadınız 500 bin TL!



Yarışma, yüksek “etik, estetik, teknik” nitelikte 100 kısa film projesine ulaşana kadar dönemler halinde devam edecek. Yarışmanın ilk dönem son başvuru tarihi ise 15 Ağustos 2014 olarak belirlendi. UBSD Yapım Destek Fonu ilk dönem kazananları, 14-28 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek 2. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek ve hem 15.000 TL değerindeki ödül için hem de festivalin büyük ödülü olan 50.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay ödülü için yarışabilecek. Projeler ‘’etik, estetik, teknik’’ bütünlük göz önüne alınarak değerlendirilecek. Değerlendirme jürisi yapımcılar, yönetmenler, senaristler ve sinema yazarlarından oluşacak. Her proje sahibine projesinin değerlendirme raporu gönderilecek. Destek almaya hak kazanan proje sahipleri, sektörden ustalarla birlikte projelerini geliştirme ve uygulama imkanını da elde ederek bir usta-çırak ilişkisini deneyimleyecek. Ayrıca projenin uygulama sürçlerini yönetecek olan İstanbul Medya Akademisi’nin mevcut imkanlarından da yararlanacak.



İstanbul Medya Akademisi, yazılı ve görsel medyanın ihtiyaçları doğrultusunda hem teknik hem de içerik alanlarında eğitimler düzenleyerek, bu alanları tanıtan ve de sunduğu geniş uygulama alanlarıyla mesleki tecrübe edinme konusunda önemli fırsatlar tanıyan bir eğitim kurumu olarak, destek almaya hak kazanan projelerin sahiplerine akademinin sinema bölümü kapılarını sonuna kadar açarak geleceğin sinemacılarını destekleyecektir.