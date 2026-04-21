Nahid Sırrı Örik’in unutulmaz eserinden uyarlanan ve Özgü Namal, Selahattin Paşalı gibi dev kadrosuyla dikkat çeken Kıskanmak, geçtiğimiz hafta ara vermişti. Peki Kıskanmak bu akşam var mı? Kıskanmak son bölümde neler oldu?
NOW TV'nin Nahid Sırrı Örik imzalı iddialı yapımı Kıskanmak, geçtiğimiz haftaki zorunlu aranın ardından bu akşam yeniden izleyiciyle buluşuyor. Bugün 21 Nisan 2026 Salı ve yayın akışına göre dizi, merakla beklenen sahneleriyle saat 20:00'de ekranda olacak.
Dizinin 14 Nisan Salı akşamı ekrana gelmemesi, sektör kaynaklarına göre dizinin o haftaki reklam gelirlerinin beklenen seviyede olmamasından kaynaklanmıştı. Kanal yönetimi, bu mali tablo nedeniyle yayın akışında bir haftalık kaydırmaya gitmeyi tercih etti.
Kıskanmak son bölümde neler oldu?
Kızılbağ ailesinin kaderini belirleyecek olan bu bölümde gerilim doruk noktasına ulaştı. Halit’in bıçaklanması tüm dengeleri altüst ederken, aile kendisini bir anda İstanbul’da buluyor.
Oğlu elinden alınan Mükerrem, evladına kavuşabilmek için ironik bir şekilde en büyük düşmanı/sırdaşı olan Seniha’ya sığınmak zorunda kaldı.