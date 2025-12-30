Anasayfa Plus Sinema & Televizyon Kıskanmak bu akşam var mı, yok mu? 30 Aralık Kıskanmak yeni bölüm var mı?
Özgü Namal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür gibi dev isimleri buluşturan Kıskanmak dizisi, normal şartlarda her Salı akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ancak yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışında değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Peki Kıskanmak bu akşam var mı, yok mu? 30 Aralık Kıskanmak yeni bölüm var mı?
NOW TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Kıskanmak, güçlü oyuncu kadrosu ve derinlikli hikayesiyle bu akşam da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Özgü Namal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür gibi dev isimleri buluşturan Kıskanmak dizisi psikolojik dram ekseninde ilerleyen ve aile içi çatışmaları merkezine alan bir yapım olarak dikkat çekiyor.
Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizi yayınına ara vermiş olsa da, Kıskanmak dizisi için durum farklılık gösteriyor.
